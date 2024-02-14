معاقبة 11 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11 منشأة صيدلية لم تلتزم بتوفير الأدوية، بغرامات بلغت 391 ألف ريال، خلال رصدها لمخالفات يناير، والتي تضمنت عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا 3 منشآت صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، و3 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و4 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة لم تلتزم بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت أكثر من 391 ألف ريال.

وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

ووفقا للنظام، فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية موقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.