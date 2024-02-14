معاقبة 11 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية

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وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا 3 منشآت صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، و3 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و4 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة لم تلتزم بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت أكثر من 391 ألف ريال.
وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
ووفقا للنظام، فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية موقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.
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