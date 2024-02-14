شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تدشين مشروع اللوحات الرقمية على وسائل النقل العام والان نبدء بالتفاصيل

اعتماد اللوحات الدعائية على 30 مركبة

#المدينة_أمانة |

دشنا اليوم مشروع اللوحات الرقمية على وسائل النقل العام في #المدينة_المنورة نقلة نوعية نستهدف من خلالها تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز هويّة مدينتنا

وتجويد المحتوى الإعلاني. pic.twitter.com/erPlINQanB— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) #المدينة_أمانة |

دشنا اليوم مشروع اللوحات الرقمية على وسائل النقل العام في #المدينة_المنورة نقلة نوعية نستهدف من خلالها تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز هويّة مدينتنا

وتجويد المحتوى الإعلاني. pic.twitter.com/erPlINQanB — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) February 14, 2024

مواكبة أحدث الأساليب في الإعلانات التجارية

الدمام - شريف احمد - دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة.وتستهدف من خلاله تطبيق مفهوم المدن الذكية عبر استخدام التقنيات الرقمية في اللوحات الدعائية فضلاً عن دور ذلك في تحسين المشهد الحضري العام برعاية أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.ويأتي المشروع بمرحلته الأولى الذي يتضمن اعتماد اللوحات الدعائية على 30 مركبة، تماشياً مع استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدينة المنورة وتوحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية.كما ينسجم مع توجهات تعزيز المشهد البصري المتوافق مع إستراتيجية المنطقة خصوصاً في الشوارع الرئيسة والطرقات التي تسلكها المركبات والحافلات المستهدفة.هذا إلى جانب مواكبة أحدث الأساليب في الإعلانات التجارية من خلال اتباع أفضل الممارسات المتخصصة في هذا الجانب وتوسيع وتنويع طرق ووسائل الإعلانات.ويسهم هذا في استهداف شرائح جديدة للمُعلنين وتحقيق نتائج إيجابية في الحملات الدعائية والتجارية على مستوى المدينة المنورة.