شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. المنتدى السعودي يناقش اتهام الإعلام الغربي بالانحياز للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - يناقش المنتدى السعودي للإعلام، الذي تُعقد دورته الثالثة في الرياض الأسبوع المقبل، يومي 20 و21 فبراير الجاري، المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة تحت وطأة الحرب منذ شهور.ويخصص المنتدى جلسة تكشف أبعاد اتهام وسائل الإعلام الغربية بالانحياز لإسرائيل والتضليل في التعامل الإعلامي مع التغطية الإعلامية لحرب غزة، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين.وتحمل الجلسة الحوارية عنوان (غزة في الإعلام.. بين التضليل والتحيز)، ويشارك فيها كل من: وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي، والكاتب الصحفي غسان شربل، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد خطابي.وتناقش الجلسة عدة محاور، أبرزها: تعامل الإعلام مع الأحداث في غزة بين التضليل والتحيز الغربي، ومدى استثمار الإعلام العربي لأحداث غزة في إعادة القضية الفلسطينية إلى المشهد السياسي والإعلامي الدولي، وكذلك ما شكلته أحداث غزة من اختبار حقيقي للإعلام، مستعرضة نماذج من تجارب الصحفيين العرب مع القضية الفلسطينية.ويشهد المنتدى السعودي للإعلام 2024 الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، مشاركة واسعة لما يزيد على 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية لفعاليات المنتدى وجلساته النقاشية، إضافة إلى إقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس"؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية خلال الفترة 19 - 21 فبراير، وكذلك جائزة المنتدى لتكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية في اليوم الختامي للمنتدى.