شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة عليا" لمراجعة جميع أعمال الترميم في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بلينه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة- اليوم الأربعاء، قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينه، بعد انتهاء مشروع إعادة ترميم القصر البالغة مساحته 4000 م2، المشيد من الطين واللِبن والحجارة.

ووجه سموه بتشكيل لجنه عليا برئاسته وعضوية عدد من الجهات الحكومية لمراجعة جميع أعمال الترميم وتصحيح جميع الملاحظات، والاستفادة من الخبرات في مناطق المملكة بهذا المجال، مؤكدا الأهمية التاريخية لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينه وما يمثله من حقبة تاريخية خالدة وربطه الماضي الأصيل مع الحاضر الزاهر، وتذكيره الأجيال ببطولات المؤسس في بناء أسس الدولة وترسية دعائم الحكم وإرساء الأمن والازدهار والرخاء لأبناء هذه البلاد كافة.

ويُعد قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينه من المواقع التاريخية البارزة في مركز لينه بمحافظة رفحاء حيث لايزال شامخًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم, حيث جرى إنشاؤه بعد توحيد المملكة عام 1354 / 1355هـ ليكون مقرًا للإمارة.