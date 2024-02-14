تكريم المعلم "العجيبي" في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - أقام منسوبو سرية الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل في مجموعة لواء الأمير سلطان بن عبدالعزيز السابع سابقًا بمدينة تبوك، حفل تكريم للمعلم عبدالله بن أحمد العجيبي، وذلك بمناسبة نقله إلى ميدان آخر من ميادين العز والشرف، وبحضور عددٍ من ضباط وأفراد من منسوبي السرية. جاء ذلك خلال احتفالية أقامها منسوبو السرية قُدمت من خلالها الهدايا والدروع التذكارية نيابة عن ضباط وأفراد السرية، وهم: المقدم خالد بن سعدي السحيمي، والنقيب عبدالمحسن بن سويلم العطوي، متمنين للمعلم"العجيبي" التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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