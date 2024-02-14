برنامج ابتعاث لحماية النمر العربي من الانقراض

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ويهدف البرنامج إلى خلق جيل معرفي من أبناء وبنات العلا، يسهم في تحقيق رسالة الصندوق لتأمين مستقبل مزدهر للنمر العربي، وتحقيق التوازن الطبيعي. يضم البرنامج 50 بعثة دراسية لتزويد الجيل القادم من دعاة الحفاظ على البيئة بالمهارات والمعرفة العملية التي يحتاجون إليها، لحماية مستقبل النمر العربي المهدد بالانقراض بشكل حرج. ويأتي إطلاق برنامج النمر العربي للابتعاث بعد أول يوم عالمي للنمر العربي معترفا به من الأمم المتحدة، الذي احتفل به رسميا في 10 فبراير.
ويعد البرنامج الأول من نوعه، ومكملا لجهود الصندوق في الاستثمار طويل الأجل، ببناء قدرات قادة وخبراء الحفاظ على البيئة المستقبليين، وفي جميع أنحاء المنطقة، وتضمنت جهود الصندوق في بناء الكوادر البشرية لعقد شراكة خمسية مع أكاديمية دوريل البريطانية، إذ يقدم الصندوق التمويل الكامل للمتدربين في برنامج ديزمان لمهارات صون الحياة الفطرية التابع لأكاديمية دوريل، إضافة إلى شراكة أخرى مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير برنامج تدريبي مختص في مهارات رعاية النمور العربية، وإدارة الإكثار في الأسر.
أهداف البرنامج
- خلق جيل معرفي من أبناء وبنات العلا.
- تأمين مستقبل مزدهر للنمر العربي.
- تحقيق التوازن الطبيعي.
- 50 بعثة لحماية مستقبل النمر العربي.
- بناء قدرات قادة وخبراء الحفاظ على البيئة.
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