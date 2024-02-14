إنشاء أوقاف تعليمية للموهبة والابتكار في القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس، توقيع 4 اتفاقيات أوقاف تعليمية، متمثلة بثلاثة مبان مدرسية، ومركز للموهبة والابتكار، بطاقة استيعابية تقارب 2500 طالب وطالبة، بقيمة تجاوزت الـ26 مليون ريال، بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وأوقاف الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير - رحمه الله -، بحضور مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح.

واطلع أمير القصيم، على الأوقاف التعليمية، المتمثلة بمجمع محمد الخضير للموهوبين والموهوبات، ومركز محمد الخضير للموهبة والابتكار، في محافظة رياض الخبراء، ومدرسة أحمد بن محمد الخضير المتوسطة في محافظة أبانات، ومجمع محمد الخضير للبنين في محافظة البكيرية. كما استمع لشرح عن مكونات الأوقاف التعليمية، وما تضمه من قاعات وفصول دراسية، ومعامل، مختبرات، ملاعب خارجية، مكاتب إدارية، قاعات تدريب، ومعرض، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 26 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تقارب 2500 طالب وطالبة.

وبارك الأمير فيصل بن مشعل توقيع الاتفاقيات، منوها بالعمل الخيري الكبير الذي قدمه الشيخ محمد الخضير -رحمه الله- للوطن، واستمرار هذا العطاء -بعد وفاته- من خلال أبنائه عبر «مجموعة أوقاف محمد الخضير» مشيدا بهذه المجموعة المباركة في الأوقاف والمشاريع الخيرية.