شكرا لقرائتكم خبر إنشاء أوقاف تعليمية للموهبة والابتكار في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطلع أمير القصيم، على الأوقاف التعليمية، المتمثلة بمجمع محمد الخضير للموهوبين والموهوبات، ومركز محمد الخضير للموهبة والابتكار، في محافظة رياض الخبراء، ومدرسة أحمد بن محمد الخضير المتوسطة في محافظة أبانات، ومجمع محمد الخضير للبنين في محافظة البكيرية. كما استمع لشرح عن مكونات الأوقاف التعليمية، وما تضمه من قاعات وفصول دراسية، ومعامل، مختبرات، ملاعب خارجية، مكاتب إدارية، قاعات تدريب، ومعرض، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 26 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تقارب 2500 طالب وطالبة.
وبارك الأمير فيصل بن مشعل توقيع الاتفاقيات، منوها بالعمل الخيري الكبير الذي قدمه الشيخ محمد الخضير -رحمه الله- للوطن، واستمرار هذا العطاء -بعد وفاته- من خلال أبنائه عبر «مجموعة أوقاف محمد الخضير» مشيدا بهذه المجموعة المباركة في الأوقاف والمشاريع الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء أوقاف تعليمية للموهبة والابتكار في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.