شكرا لقرائتكم خبر عن بخطة من 3 مراحل.. أمانة الرياض تستعد لمواسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف أمانة منطقة الرياض جهودها في مواسم الأمطار، وفق خطط شاملة، لمواجهة المخاطر المحتملة، تعزيزًا لمستوى السلامة العامة.

وتتضمن خطط الأمانة للتعامل مع الحالات المطرية 3 مراحل رئيسية، تشمل ما قبل الحالة المطرية، وفي أثناءها، وبعدها، وتحصر الكوادر، والاطمئنان على جاهزية المعدات والآليات.

إلى جانب عمل فرضيات استباقية لتقييم الخطط، وتنظيف مجاري شبكات التصريف والتأكد من إزالة جميع العوائق التي تعرقل جريان المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببث الرسائل والإرشادات والتوقعات الجوية. وفي أثناء الحالة المطرية يجري تفعيل غرفة الطوارئ لمتابعتها أولا بأول، واستقبال البلاغات على مدار الساعة، ونشر المعدات، الآليات، الكوادر البشرية في المواقع، وتوفير العدد الكافي من مضخات المياه لدعم المناطق المتضررة، وتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول. رفع جودة الخدمات وتعمل أمانة منطقة الرياض على رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان، عن طريق تحسين مستوى تغطية وجودة شبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال خطط ومشاريع لزيادة المساحات المغطاة بشبكة تصريف السيول، انسجامًا مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.

مع الحرص على جودة التنفيذ، وأن تكون المخرجات وفق أعلى المعايير المعتمدة، بمراعاتها لتلك العوامل عند دراسة طلبات التأهيل المختلفة.

وتتنوع مشاريع التوسع على العاصمة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، مثل الأفلاج، وادي الدواسر، العيينة، الجبيلة، حريملاء، الدرعية، رماح، عفيف، تحقيقًا لمستهدفات التنمية الشاملة.