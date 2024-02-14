شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط 8 مخالفين لتهريبهم 180 كلجم من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود.
وأشارت إلى أنهم من الجنسية الإثيوبية، لافتة إلى تهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
كما يمكن الاتصال عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وأشارت إلى أنهم من الجنسية الإثيوبية، لافتة إلى تهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على(8) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/DsbEGC1kYp— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على(8) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/DsbEGC1kYp— حرس الحدود السعودي (@BG994) February 14, 2024
جهود مكافحة المخدراتوجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
أرقام بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدراتويمكن الاتصال من خلال الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كما يمكن الاتصال عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.