شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفير "طوله" يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

الدكتور عبدالله بن خالد طوله

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية سلوفاكيا، لفخامة السيدة سوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا.

وقبل نحو شهرين افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا مندوب المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، جناح المملكة في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الـ23 الذي أقيم خلال الفترة من 8 - 12 نوفمبر الجاري.



وقدم الجناح الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في النمسا، العديد من العروض المرئية التي تبرز التنوع الثقافي في المملكة، إضافة للبرامج السياحية، وبرنامج المنح التعليمية السعودية "أدرس في السعودية".