- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بجازان يقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 59,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
أخبار متعلقة
شاهد| الرايس.. شواطئ بكر تجذب عشاق المغامرات البحرية
ضبط 38 شخصا بتهمة قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي