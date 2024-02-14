لوحات إعلانية على حافلات النقل وسيارات الأجرة

يأتي المشروع بمرحلته الأولى التي تتضمن اعتماد اللوحات الدعائية على 30 مركبة، تماشياً مع إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدينة المنورة، وتوحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما ينسجم مع توجهات تعزيز المشهد البصري المتوافق مع إستراتيجية المنطقة، خصوصاً في الشوارع الرئيسية والطرقات التي تسلكها المركبات والحافلات المستهدفة، إلى جانب مواكبة أحدث الأساليب في الإعلانات التجارية من خلال اتباع أفضل الممارسات المتخصصة في هذا الجانب وتوسيع وتنويع طرق ووسائل الإعلانات، وهو ما يُسهم في استهداف شرائح جديدة للمُعلنين، وتحقيق نتائج إيجابية في الحملات الدعائية والتجارية على مستوى المدينة المنورة.
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