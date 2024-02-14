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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يسلّم محاليل ومستلزمات طبية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، شحنة من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بـ 1.700 جلسة غسيل، لتوزيعها على مراكز غسيل الكلى في مديريات عتق وبيحان وعزان بالمحافظة.
وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد ربه هشلة ناصر، بأوجه الدعم والمساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن في عدد من القطاعات ومنها القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنها ساعدت في تحسين الوضع الإنساني في البلاد خلال الأزمة الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم منظومة القطاع الطبي في اليمن وتحسين آلياته.
وأشاد المدير العام لمديرية القطن عبد اللطيف محمد النقيب بالدعم المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في للقطاع الصحي في بلاده بشكل عام وبالأخص لمرضى الفشل الكلوي من أبناء الشعب اليمني.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد ربه هشلة ناصر، بأوجه الدعم والمساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن في عدد من القطاعات ومنها القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنها ساعدت في تحسين الوضع الإنساني في البلاد خلال الأزمة الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم منظومة القطاع الطبي في اليمن وتحسين آلياته.
مستلزمات الاستصفاء الدموي بمأربكما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مديرية القطن بمحافظة مأرب، تكفي لـ 3.500 جلسة استصفاء دموي.
وأشاد المدير العام لمديرية القطن عبد اللطيف محمد النقيب بالدعم المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في للقطاع الصحي في بلاده بشكل عام وبالأخص لمرضى الفشل الكلوي من أبناء الشعب اليمني.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.