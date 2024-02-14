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شكرا لقرائتكم خبر عن "أم القرى" توقّع شراكة تطوير أعمال مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة أم القرى اليوم، اتفاقية شراكة تطوير أعمال مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ـ أحد برامج رؤية السعودية 2030 ـ.
وذلك ضمن أعمال الملتقى العلمي 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة المقام في المدينة المنورة، لتعزيز التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وانطلاقاً من مبدأ التعاون وتظافر الجهود للعمل على تحقيق أهداف الرؤية.
ووقع الاتفاقية عميد معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور محمد بن نايف الشريف، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع أداء النسك المهندس هاني بن أحمد دهان.
وأوضح الدكتور محمد بن نايف الشريف أن المذكرة تأتي في سياق تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجيَّة؛ لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبرات لخدمة المجتمع، مشيداً بما يقدم برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خدمات، وما ينفذ من مشاريع لتقديم أقصى درجات الرعاية والراحة والسلامة والأمن للحجاج والمعتمرين.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أداء النسك في برنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس هاني بن أحمد دهان، أن البرنامج يعمل مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن والمؤسسات الأكاديمية والبحثية على البحث والتطوير لإيجاد أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير تجربة ضيف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والعمل يدًا بيد مع الجهات المختصة في دراسة وبحث التحديات لإيجاد أفض الحلول والابتكارات وتطبيقها وفق أفضل المعايير العالمية.
وذلك ضمن أعمال الملتقى العلمي 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة المقام في المدينة المنورة، لتعزيز التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وانطلاقاً من مبدأ التعاون وتظافر الجهود للعمل على تحقيق أهداف الرؤية.
ووقع الاتفاقية عميد معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور محمد بن نايف الشريف، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع أداء النسك المهندس هاني بن أحمد دهان.
خدمة ضيوف الرحمناشتمل نطاق الاتفاقية بين الطرفين على التعاون في تقديم البرامج التدريبية وورش العمل المعتمدة محلياً ودولياً في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار والخدمات المجتمعية في المجالات التنموية، إلى جانب المشاركة في المعارض واللقاءات التثقيفية والتوعوية، والاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من الطرفين بعد التنسيق بينهما.
وأوضح الدكتور محمد بن نايف الشريف أن المذكرة تأتي في سياق تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجيَّة؛ لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبرات لخدمة المجتمع، مشيداً بما يقدم برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خدمات، وما ينفذ من مشاريع لتقديم أقصى درجات الرعاية والراحة والسلامة والأمن للحجاج والمعتمرين.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أداء النسك في برنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس هاني بن أحمد دهان، أن البرنامج يعمل مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن والمؤسسات الأكاديمية والبحثية على البحث والتطوير لإيجاد أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير تجربة ضيف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والعمل يدًا بيد مع الجهات المختصة في دراسة وبحث التحديات لإيجاد أفض الحلول والابتكارات وتطبيقها وفق أفضل المعايير العالمية.