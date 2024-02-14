شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة في مركبة.. ضبط شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم على مواطنين في مدينة بريدة لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وكانت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، فيما جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن مروجي المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وخصص رقم لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهو (995)، وكذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]، فيما ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.