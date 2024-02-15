انت الان تتابع لاعب النصر "الخيبري": تبقَّت مباراة وسوف نستعد لها ونُقدِّم أداء أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 9:15 مساءً

قال عبدالله الخيبري، متوسط ميدان فريق النصر: تبقت مباراة، وسوف نستعد لها. والفوز الليلة جاء بفضل جهود زملائي، التي مكنتنا من تحقيق الانتصار على الفيحاء. وجاء حديث الخيبري في لقاء تلفزيوني عقب فوز فريقه على الفيحاء بنتيجة 1-0، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023. وأرجع سبب تأخُّر فريقه لمدة 46 دقيقة حتى تكمن من تصويب أول تسديدة على مرمى الفيحاء إلى مدة التوقف الطويلة للمنافسات الكروية في السعودية.

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