وأوضحت الأمانة أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تستهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين، عبر محاور متعددة تشمل أعمال النظافة العامة ورفع النفايات ونقلها ومعالجتها، وتهيئة وصيانة المتنزهات والحدائق والمرافق العامة والطرق، إلى جانب جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمستودعات الغذائية والباعة الجائلين.
كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية استعدادا لرمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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