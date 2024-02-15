جولات رقابية استعدادا لرمضان

شرعت أمانة منطقة جازان ممثلة بإدارة صحة البيئة في تنفيذ الخطة التشغيلية استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المختصة ببيع المواد الغذائية والمطاعم ومحلات الحلويات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضحت الأمانة أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تستهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين، عبر محاور متعددة تشمل أعمال النظافة العامة ورفع النفايات ونقلها ومعالجتها، وتهيئة وصيانة المتنزهات والحدائق والمرافق العامة والطرق، إلى جانب جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمستودعات الغذائية والباعة الجائلين.