السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تبحث مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر سبل التعاون وفرص الاحتياج للكادر البشري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد عميد كلية السياحة الدكتور ناصر بن نماس البقمي أمس الأربعاء، اجتماعاً مع نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر لرأس المال البشري هتان ولي سيت، بحضور ممثلي الشركات الرائدة في مجال السياحة ( نيوم، شركة البحر الأحمر الدولية، كروز السعودية) لبحث سبل التعاون التعليمي والشراكات مع كلية السياحة.

وناقش الاجتماع تفاصيل الفرص المتاحة وحجم الاحتياج لرأس المال البشري في قطاع السياحة، للربط بين كلية السياحة وشركات السياحة الكبرى، بغية تصميم البرامج الجديدة وتحديثها لموائمة مستوى التعليم المرتبط بمجال السياحة والضيافة واحتياجات السوق وتزويد الذين سينضمون مستقبلاً للعمل في هذا القطاع بالمعرفة والمهارات ودعم البرامج المهنية لتأهيل الكوادر لسد الاحتياج في القطاع الواعد.

وأوضح عميد كلية السياحة الدكتور ناصر البقمي, أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة تصور المعنيين باستقطاب رأس المال البشري في مشروعات المملكة الكبرى المتواكبة مع رؤية 2030، وتطوير برامج تعليمية ودورات تدريبية مختصة ذات علاقة بقطاع السياحة والضيافة والموائمة مع معايير جودة وتقييم تطوير القدرات البشرية السياحية، والإسهام في دعم الأبحاث ومشاريع التخرج ذات العلاقة بالسياحة التي يقوم بها الطلبة والمختصون.

إلى جانب ذلك ناقش الاجتماع الفرص التدريبية التعاونية لطلاب الجامعة حسب البرامج المتاحة في المشروعات والشركات الكبرى، وتوجيه الخريجين للتدريب في القطاع السياحي، وتبادل المعلومات والخبرات فيما يخدم قطاع السياحة في المملكة والتعاون في تقديم الدراسات والاستشارات.