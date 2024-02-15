السعودية | مدير عام حرس الحدود يرأس الاجتماع الـ(5) لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية ويدشن بوابة الأكاديمية الإلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اللواء محمد بن عبدالله الشهري

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رأس مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، الاجتماع الـ(5) لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وذلك في مقر مركز المؤتمرات والندوات بالأكاديمية.

وجرى خلال الاجتماع تدشين بوابة الأكاديمية الإلكترونية، التي توفر خدمات متعددة لمنسوبيها، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية، واطلع المجلس على نتائج الخطة التنفيذية وتقارير الإنجاز لعام 2023، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية، ومقاييس التقويم الذاتي لعامي 2022 – 2023 م.