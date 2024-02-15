شكرا لمتابعة خبر عن غادة الشهري توثق احتفالية المعلمات بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت المعلمة غادة الشهري وزميلاتها بالمدرسة الثانوية التي تعمل بها بيوم التأسيس في أجواء وطنية.

وشاركت غادة الشهري مقطع فيديو بمواقع التواصل، من الاحتفالات في مدرستها، حيث ارتدت ملابس تحاكي التراث السعودي، معبرة عن سعادتها.

وعلقت الشهري قائلة: “إلى سيدنا وحبيبنا وعزنا وعزوتنا وقائدنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نجدد لك الولاء والطاعة كل عام وأنت عيدنا الله يحفظك”.

وتهدف الفعاليات والاحتفالات بيوم التأسيس الذي يوافق يوم 22 فبراير، إلى التعريف بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية، وأهميته التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز بالدولة وجذورها التاريخية.