اخبار السعوديه

غادة الشهري توثق احتفالية المعلمات بيوم التأسيس .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن غادة الشهري توثق احتفالية المعلمات بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت المعلمة غادة الشهري وزميلاتها بالمدرسة الثانوية التي تعمل بها بيوم التأسيس في أجواء وطنية.

وشاركت غادة الشهري مقطع فيديو بمواقع التواصل، من الاحتفالات في مدرستها، حيث ارتدت ملابس تحاكي التراث السعودي، معبرة عن سعادتها.

وعلقت الشهري قائلة: “إلى سيدنا وحبيبنا وعزنا وعزوتنا وقائدنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بن عبدالعزيز نجدد لك الولاء والطاعة كل عام وأنت عيدنا الله يحفظك”.

وتهدف الفعاليات والاحتفالات بيوم التأسيس الذي يوافق يوم 22 فبراير، إلى التعريف بمناسبة يوم تأسيس الدولة ، وأهميته التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز بالدولة وجذورها التاريخية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا