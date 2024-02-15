"الأرصاد" يعلن عن منافسة لتوريد وتشغيل غرفة عمليات "استمطار السحب"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن منافسة لتوريد وتركيب وتشغيل غرفة العمليات المركزية لبرنامج استمطار السحب، بمدينة جدة.

وأوضح المركز أن على الراغبين في التقدم على المنافسة، الدخول على منصة "اعتماد منافسة" رقم (240139009680)؛ علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 17/ 3/ 2024م، في العاشرة صباحًا.

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