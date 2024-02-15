انت الان تتابع لتجنب الزحام.. "الحج" تدعو المعتمرين لاختيار الأوقات المناسبة والحجز المسبق عبر "نسك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 8:21 صباحاً

دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين لأداء مناسك العمرة، إلى الحصول على التصريح عبر تطبيق "نسك" مسبقًا. ‏ وقالت الوزارة عبر حسابها في "إكس": إن الحصول على التصريح يوفر خيارات مرنة لتفادي الازدحام، ويضمن الفرصة لأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة. ‏ودعت "الحج والعمرة" إلى تجنب اختيار أوقات الازدحام، وضرورة الالتزام بالوقت المحدد، وإبراز التصريح عند الوصول. ‏وأشارت إلى أنه عند التأخير يمكن إلغاء التصريح من خلال تطبيق نسك والحصول على تصريح آخر.

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