تقرير يكشف عن حصول "إكس" على أموال من الإرهابيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 8:24 صباحاً

كشف تقرير عن أن منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حصلت على أموال من عدد كبير من الجماعات ؛ منها ما هو مصنف على أنه "جماعات إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال مشروع "الشفافية التقنية": إن "إكس" منحت علامات "زرقاء" بمقابل مادي لحسابات مرتبطة بجماعات الخليج 365 وتم تصنيفها كجماعات إرهابية، مقابل دفعهم 8 دولارات شهريًا. وأزالت "إكس" بعض تلك العلامات الزرقاء بعد نشر التقرير؛ خوفًا من الدخول في مشاكل قانونية جديدة؛ بسبب انتهاكها قانون العقوبات الأمريكي. وتضمنت الحسابات التي حددها التقرير حسابات مملوكة لحركة "طالبان" الباكستانية، وأخرى مملوكة لـ"حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى حساب قناة "إن تي في" الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية؛ بسبب دورها في التضليل الإعلامي خلال الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المنظمة في تقريرها: "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وجماعات ودول تعتبرها تهديدًا للأمن القومي، ولكن يبدو أن إيلون ماسك ومنصته "إكس" تبيع خدمات متميزة لبعضهم". وقالت مديرة المنظمة كاتي بول لصحيفة "نيويورك تايمز": "يبدو أن إكس فقدت السيطرة على منصتها بصورة كلية؛ بسبب سياسة العلامة الزرقاء الجديدة".

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