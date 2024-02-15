انت الان تتابع تسريبات تكشف عن سعر هاتف "لا شيء 2" قبل الكشف عنه الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 9:57 صباحاً

كشفت مصادر عن الأسعار المتوقع أن يتم من خلالها طرح هاتف "لا شيء 2" (نوثينج 2) قبل الكشف رسميًا عن الهاتف يوم 5 مارس المقبل. وأوضحت مصادر صحفية فرنسية أن هاتف "لا شيء 2" سيتم طرحه في الاتحاد الأوروبي، وسيكون سعر الإصدار ذي الـ 8 جيجابايت "رام" وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، 349 يورو. وتشير المصادر إلى أن الشركة ستطلق إصدارًا إضافيًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت بسعر 399 يورو. ومن المتوقع أن يتم تزويد الهاتف بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة، ونظام كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

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