اخبار السعوديه

القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ذكرى اليوم الوطني لصربيا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا