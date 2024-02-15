شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى 400 طالب وطالبة، اليوم الخميس، في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بجميع مراحلها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 هـ.وقد أعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خطة عمل خاصة بالاختبارات أكدت خلالها الحرص على تهيئة البيئة المناسبة خلال فترة الاختبارات وتسخير الإمكانات اللازمة؛ وتهيئة الأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان، دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد وتجهيز المدارس بشكل جيد ليؤدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1445 هـ في مناخ ملائم وظروف مناسبة وتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية ؛ تساهم في تحقيق النجاح والتفوق.