شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تنفيذ خطة فعالة وآمنة للقضاء على الحشرات الضارة والان نبدء بالتفاصيل

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جهود تعقيم الشوارع والأحياء

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف جهود متواصلة لتعزيز الوقاية من الحشرات الضارة والقضاء عليها، من خلال تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى القضاء على بؤر تكاثرها وتجمعاتها.وتشمل الخطة جولات ميدانية للرش والتعقيم في الشوارع والأحياء، وتطبيق إجراءات استكشاف حشرية في المواقع والمباني الجديدة ومواقع تجمع المياه.تعمل الأمانة على تطبيق معايير عالمية في جهودها للوقاية من الحشرات الضارة، وتضمن استخدام أساليب حديثة وفعالة للتخلص منها، وتم وضع خطة مطورة تهدف إلى تقليل انتشار الحشرات الضارة وضمان سلامة البيئة وصحة الإنسان، وذلك باستخدام مبيدات آمنة لا تسبب ضررًا للبيئة والكائنات الحية.قامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية للرش والتعقيم في الشوارع والأحياء، حيث تقوم بزيارات منتظمة للتحقق من وجود بؤر تكاثر الحشرات ومكافحتها فورًا، كما يتم التعامل بشكل فوري مع البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 وتطبيق بلدي.وأشارت الأمانة أنها تقوم الأمانة بتنفيذ خطط استكشاف حشرية في المواقع والمباني الجديدة ومواقع تجمع المياه، بهدف التعرف على أي حشرات ضارة قد تكون متواجدة واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص منها، تعتمد هذه الخطط على استخدام تقنيات حديثة وأجهزة كشف متقدمة لتحديد تواجد الحشرات وتقييم مستوى الخطر.