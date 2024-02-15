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"الأرصاد": أمطار خفيفة على محافظتي العيص وخيبر

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظتيّ العيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشية الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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