شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على محافظتي العيص وخيبر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظتيّ العيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشية الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.