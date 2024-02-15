انت الان تتابع وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل قتلت عدداً كبيراً للغاية من المدنيين في حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 11:29 صباحاً

ندد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم (الخميس)، بقتل إسرائيل عدداً كبيراً للغاية من المدنيين في عمليتها العسكرية في قطاع غزة. وقال "تاياني" لمحطة "كانالي 5" التلفزيونية الإيطالية: "إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس تتسبب في سقوط عدد كبير للغاية من الضحايا المدنيين"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف: "إن الرد الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس تجاوز التناسب في بعض الأحيان لكنه لا يصل بأي حال لمستوى الإبادة الجماعية".

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