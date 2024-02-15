ضبط مقيم في عسير لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 11:35 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية السودانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في منطقة عسير بتفريغ مواد خرسانية. وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ﷼، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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