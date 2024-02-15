شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نادي الإبداع والابتكار الافتراضي في مستشفى الملك سعود بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، بمعية الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي، الدكتور موسى الحربي، "نادي الإبداع والابتكار الافتراضي" في مستشفى الملك سعود بعنيزة ليكون حاضناً للمبادرات والأفكار الإبداعية والابتكارية لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة داخل المنظومة الصحية.

وجاء تدشين النادي خلال رعاية محافظ عنيزة لفعاليات معسكر نمهّد للابتكار "بوت ستراب" لعام 2024م الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في المركز العلمي بعنيزة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن نادي الإبداع والابتكار الافتراضي يعد الأول والفريد من نوعه على مستوى المنشآت الصحية، ويتضمن العديد من الأفكار والأعمال الابتكارية التي يقوم على تنفيذها منسوبو وكوادر مستشفى الملك سعود بعنيزة، وذلك إيمانًا بأن الابتكار المنتج هو أحد أهم أدوات التغيير لاستشراف المستقبل الطموح لرؤية السعودية لتعزيز صحة الإنسان.



وأفاد بأن مسارات ومجالات عمل النادي تشمل البوابة الإلكترونية الداخلية للمستشفى، وبرنامج خدمه "سهالات"، بالإضافة إلى برنامج التموين غير الطبي، وكذا برنامج طلب مستخدم للبرنامج الطبي، وبرنامج كرت المرافق.