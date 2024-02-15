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"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا بتفريغ مواد خرسانية في عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية السودانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في منطقة عسير بتفريغ مواد خرسانية. وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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