انت الان تتابع "أجياد" تطلق مشروع قاصد لتعليم ضيوف الرحمن نسك العمرة بطريقة "الأنيميشن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 12:45 مساءً

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، مشروع قاصد عبارة عن إنتاج أفلام أنميشن بتقنية 3D يحاكي طريقة أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، كما أداها المصطفى صلى الله عليه وسلم بتطبيق أركانه وواجباته وسننه واجتناب محظوراته. وسيكون ذلك من قدوم المعتمر من بلاده وحتى مغادرته، ويكون الفيلم باللغة العربية ويدبلج إلى أربع لغات عالمية (الإنجليزية والفرنسية والأوردية والاندونيسية)، وذلك برعاية مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال توفيرها كل الإمكانات منها توظيف التقنية الحديثة حتى يؤدوا ضيوف الرحمن مناسك الحج والعمرة بكل يسر واطمئنان، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن من أولى اهتماماتها من خلال رؤيتها 2030. يذكر أن فيلم مشروع قاصد متوفر في قناة جمعية الدعوة بأجياد على منصة اليوتيوب بإمكان أي شخص مشاهدته وتحميله حتى تعم الفائدة المرجوة من هذا المشروع المبارك الذي يعنى بتعليم ضيوف الرحمن مناسكهم على الهدي النبوي من خلال رابط القناة:

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