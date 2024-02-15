"الجطيلي": المملكة حريصة على تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم دون تمييز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 12:57 مساءً

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي أن المملكة حريصة على تقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف الأزمات والمحن في أنحاء العالم دون تمييز. وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا أفرزت الكثير من الأزمات وطالت المدنيين، وأدت إلى حركة نزوح كبيرة في الداخل أو إلى الدول المجاورة. وكانت قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 60 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهةً إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني. وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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