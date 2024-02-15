مسؤول أممي: غزة ستحتاج لخطة مارشال جديدة للتعافي من آثار الحرب الإسرائيلية

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محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم "الخميس": "إن غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة للتعافي من آثار الحرب الإسرائيلية"؛ في إشارة إلى خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المدير في "أونكتاد" ريتشارد كوزول رايت، خلال اجتماع للأمم المتحدة؛ أن الأضرار تبلغ بالفعل 4 أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرّت 7 أسابيع في عام 2014؛ وفقًا لـ"رويترز".

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