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النائب العام يتفقد النيابة العامة بالقصيم

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتفقد النيابة العامة بمنطقة القصيم.
والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا، وأكد على الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، منوهاً على ضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء من حقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.

كما التقى معاليه خلال زيارته عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
واختتم المعجب جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة - أيدهم الله - بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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