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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد النيابة العامة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتفقد النيابة العامة بمنطقة القصيم.
والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا، وأكد على الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، منوهاً على ضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء من حقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
كما التقى معاليه خلال زيارته عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
واختتم المعجب جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة - أيدهم الله - بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا، وأكد على الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، منوهاً على ضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء من حقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
كما التقى معاليه خلال زيارته عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
واختتم المعجب جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة - أيدهم الله - بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.