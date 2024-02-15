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"التدريب التقني" يوفر ما يزيد على 21 ألف وظيفة للخريجين خلال شهر

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توفيرها 21.245 فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد خلال شهر يناير الماضي، بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل.
وتعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج.

توفير فرص عمل للخريجين في

ويأتي هذا بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
#بالأرقام |
ضمن جهود #التدريب_التقني لدعم الخريجين، تم توفير اكثر من (21ألف) فرصة وظيفية للخريجين خلال يناير لعام 2024.https://t.co/mXGbJKwCuX pic.twitter.com/eVSij6UhZA— التدريب التقني (@tvtcweb)

كما أُبرمت مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها 104 برنامجا، بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.
وأقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته 65 ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف المناطق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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