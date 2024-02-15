شكرا لقرائتكم خبر عن "التدريب التقني" يوفر ما يزيد على 21 ألف وظيفة للخريجين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

توفير فرص عمل للخريجين في السعودية

#بالأرقام |

ضمن جهود #التدريب_التقني لدعم الخريجين، تم توفير اكثر من (21ألف) فرصة وظيفية للخريجين خلال يناير لعام 2024.https://t.co/mXGbJKwCuX pic.twitter.com/eVSij6UhZA— التدريب التقني (@tvtcweb) #بالأرقام |



ضمن جهود #التدريب_التقني لدعم الخريجين، تم توفير اكثر من (21ألف) فرصة وظيفية للخريجين خلال يناير لعام 2024.https://t.co/mXGbJKwCuX pic.twitter.com/eVSij6UhZA — التدريب التقني (@tvtcweb) February 15, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توفيرها 21.245 فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد خلال شهر يناير الماضي، بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل.وتعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج.ويأتي هذا بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.كما أُبرمت مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها 104 برنامجا، بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.وأقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته 65 ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف المناطق.