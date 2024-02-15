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مساجد ومنافذ المدينة المنورة تنهي استعداداتها لاستقبال المعتمرين

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حذيفة القرشي - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة المدينة المنورة، استعداداتها لاستقبال موسم العمرة لهذا العام 1445هـ.
وشملت الاستعدادات توفير مواد توعوية وإرشادية باللغات المختلفة، وتوزيع مواد تعليمية تساهم في توجيه المعتمرين والزوار في شؤون دينهم وأداء مناسكهم، وذلك في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وجامع الميقات، وقباء، والقبلتين، والخندق، وسيد الشهداء.
إنهاء الاستعدادات لموسم العمرة بالمدينة المنورة - اليوم

استعدادات موسم العمرة

كما تضمنت الاستعدادات تهيئة الجوامع والمساجد بمرافق النظافة والتطهير اللازمة، وتوفير الفرش والمصاحف والمستلزمات الأخرى التي يحتاجها المعتمرون خلال زيارتهم للمدينة المنورة.


وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، أن لجان العمرة الميدانية تكثف جهودها لتقديم كل ما يلزم لخدمة ضيوف الرحمن، مثل تنظيم الدخول والخروج للصلاة والزيارة، منعاً للازدحام في الجوامع والمساجد التاريخية، وتوزيع المطويات الإرشادية والنشرات الخاصة بمناسك العمرة والزيارة بمختلف اللغات.

إنهاء الاستعدادات لموسم العمرة بالمدينة المنورة - اليوم

خدمات مميزة للمعتمرين

هذا بالإضافة إلى تهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المعتمرين والزوار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وأكد أن ذلك يأتي ضمن أهداف الوزارة إلى تقديم خدمات مميزة للمعتمرين، وتسهيل إجراءاتهم خلال هذا الموسم المبارك.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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