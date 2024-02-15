شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد ومنافذ المدينة المنورة تنهي استعداداتها لاستقبال المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات موسم العمرة

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة المدينة المنورة، استعداداتها لاستقبال موسم العمرة لهذا العام 1445هـ.وشملت الاستعدادات توفير مواد توعوية وإرشادية باللغات المختلفة، وتوزيع مواد تعليمية تساهم في توجيه المعتمرين والزوار في شؤون دينهم وأداء مناسكهم، وذلك في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وجامع الميقات، وقباء، والقبلتين، والخندق، وسيد الشهداء.كما تضمنت الاستعدادات تهيئة الجوامع والمساجد بمرافق النظافة والتطهير اللازمة، وتوفير الفرش والمصاحف والمستلزمات الأخرى التي يحتاجها المعتمرون خلال زيارتهم للمدينة المنورة.



وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، أن لجان العمرة الميدانية تكثف جهودها لتقديم كل ما يلزم لخدمة ضيوف الرحمن، مثل تنظيم الدخول والخروج للصلاة والزيارة، منعاً للازدحام في الجوامع والمساجد التاريخية، وتوزيع المطويات الإرشادية والنشرات الخاصة بمناسك العمرة والزيارة بمختلف اللغات.



خدمات مميزة للمعتمرين

هذا بالإضافة إلى تهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المعتمرين والزوار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن أهداف الوزارة إلى تقديم خدمات مميزة للمعتمرين، وتسهيل إجراءاتهم خلال هذا الموسم المبارك.