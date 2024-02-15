شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة يكرم الفائزين والمشاركين بمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام الطلاب والطالبات الفائزين في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية علي الجالوق ومدير إدارة تنمية القدرات سلمان السلمي ومديري المدارس الفائزة.



وبارك "الغنام" لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات مقدماً شكره وتقديره على ماقدموه من منافسة شريفة وقوية، حصلوا على إثرها على مراكز متقدمة ومميزة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع، مثمنًا ما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ومساندة للتعليم والطلاب والطالبات في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي للمملكة؛ وماتبذله وزارة التعليم جوائز الفائزين تجدر الإشارة أن الطلاب والطالبات الفائزين بالجوائز الخاصة والدولية في معرض الأولمبياد الوطني للعلوم والهندسة ⁧‫"إبداع"، حصلوا على مراكز متقدمة وجوائز كبرى حيث حققت الطالبة أريج عبد الله القرني، المركز الثالث؛ فيما حققت رتاج عثمان رحمة الله المركز السادس.

وقد حصل على جوائز دولية خاصة من منظمة ييل للعلوم و الهندسة الأمريكية الطالبة: تالا وليد المقرن

كما حصل الطلبة المشاركون على 10 جوائز خاصة من IDP-IELTS برنامج تأهيلي لكافة الطلاب المتأهلين بالمعرض.

وفي ختام التكريم التقطت الصور التذكارية للفائزين والفائزات مع مدير عام التعليم والمساعد للشؤون التعليمية ومدير إدارة تنمية القدرات ومديري المدارس .