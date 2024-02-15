شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تناقش خطة الأعمال لموسم حج 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بلجنة الحج العليا اليوم الخميس، ورشة عمل -عن بعد- لمناقشة استعدادات الوزارة لأعمال موسم حج هذا العام 1445هـ، والاطلاع على سير الأعمال والمشاريع، وذلك بمشاركة مسؤولي قطاعات الوزارة ذات العلاقة. خدمات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج وتم خلال الورشة مراجعة أبرز المشاريع المنفذة والمعتمدة، وعمل شركات الصيانة والتشغيل، إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية التي ستقدم لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأعمال الدعاة والمترجمين، والاستعدادات لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من أجل تقديم خدماتها في موسم الحج بالصورة المشرفة والمحققة للأهداف المرجوة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ــ حفظه الله ــ لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم.

