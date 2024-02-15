شكرا لمتابعة خبر عن الثلوج تتربع على جبل اللوز بتبوك وتحوله إلى لوحة بيضاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادت الثلوج لتلف جبل اللوز في تبوك، صباح اليوم الخميس وتحوله إلى لوحة بيضاء في صور بديعة، ظهرت فيها الأرض وهي تلتحف بالثلج، ولا تزال المنطقة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة.

ويشهد الجبل في كل عام غطاء من الثلوج، ويكتسي باللون الأبيض، وشكلت الثلوج المتساقطة اليوم على جبل اللوز منظراً طبيعياً ماتعاً.

والجدير بالذكر أن الثلوج تتربع سنوياً على قمة “جبل اللوز” خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحاً أبيض يُبهر زواره بجماله الساحر الأَخَّاذ، وهو وجهة مثالية لمَن يرغب بقضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة، لذلك يقصدها هواة الرحلات والمغامرة.