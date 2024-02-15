وفاة شقيق قنصل الكويت بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 2:56 مساءً

توفّي، اليوم الخميس، خالد سعود المطيري شقيق القنصل العام لدولة الكويت في جدة محمد سعود المطيري. وستُقام مراسم العزاء بمنزل القنصل العام في حيّ الشاطئ بجدة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة، وحتى الأحد المقبل. "الخليج 365" تُعزّي قنصل الكويت بجدة في شقيقه، وتسأل اللهَ عز وجل للفقيد الرحمةَ والغفران، ولذويه الصبر والسلوان.

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