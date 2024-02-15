انت الان تتابع "أمبري": وقوع انفجار قرب سفينة عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 3:51 مساءً

أعلنت وكالةُ أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم "الخميس"، وقوعَ انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وأوضحت الوكالة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجار على مسافة قريبة منها شرق عدن. وأضافت: أن السفينة أكدت أن أفراد طاقمها بخير.

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