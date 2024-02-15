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وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الفرنسي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار بجمهورية فرنسا جيرالد دارمانان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبد العزيز بن سعود بوزير الداخلية الفرنسي والوفد المرافق له في المملكة.
الأمير عبد العزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الفرنسي - واس
الأمير عبد العزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الفرنسي - واس

تعزيز التعاون الأمني

أكد سموه، أن اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية.
الأمير عبد العزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الفرنسي - واس
الأمير عبد العزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الفرنسي - واس

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الأمير عبد العزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الفرنسي - واس
الأمير عبد العزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الفرنسي - واس

مبادرات تعاون

شهدت جلسة المباحثات توقيع خطة مشتركة لعدد من المبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.
شارك في جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما شارك من الجانب الفرنسي، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الفرنسية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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