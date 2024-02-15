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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار بجمهورية فرنسا جيرالد دارمانان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبد العزيز بن سعود بوزير الداخلية الفرنسي والوفد المرافق له في المملكة.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
شارك في جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما شارك من الجانب الفرنسي، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الفرنسية.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبد العزيز بن سعود بوزير الداخلية الفرنسي والوفد المرافق له في المملكة.
تعزيز التعاون الأمنيأكد سموه، أن اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مبادرات تعاونشهدت جلسة المباحثات توقيع خطة مشتركة لعدد من المبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.
شارك في جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما شارك من الجانب الفرنسي، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الفرنسية.