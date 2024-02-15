شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام