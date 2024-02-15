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"الجاسر": طريق جدة - مكة ينقل حركة المركبات خارج النطاق العمراني

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عبد العزيز العمري - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ‏رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق
ن المهندس صالح الجاسر، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أثناء وقوفه اليوم على مراحل تنفيذ مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر، ونوه بالعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
‏ كما تفقد الجاسر برفقة رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي، سير عمل المشروع ومراحل الإنجاز التي تم تسليمها، حيث تم إنجاز 51 كم من الطريق وفتحه للاستخدام العام، فيما يجري حالياً تنفيذ المتبقي وهو 11 كم.
وزير النقل يتفقد على طريق جدة مكة المباشر - اليوم

تخفيف الازدحام

وجه الجاسر أثناء جولته الميدانية بتكثيف الأداء والجهود، موضحاً أهمية الطريق الحيوي، الذي سيختصر المسافة عند اكتماله بين مطار الملك عبد العزيز ومدينة مكة المكرمة إلى 35 دقيقة.
وزير النقل يتفقد على طريق جدة مكة المباشر - اليوم

وبين أن طريق جدة مكة المباشر سيسهم في تخفيف الازدحام عن محافظة جدة، ونقل حركة سفر المركبات من طريق الحرمين إلى خارج النطاق العمراني.
وزير النقل يتفقد على طريق جدة مكة المباشر - اليوم

كما شاهد خلال جولته شرحًا مفصلاً حيال طريقة تنفيذ المشروع وأحدث التقنيات ومعدّات المسح والتقييم المستخدمة لحماية الطريق وتعزيز مستوى الجودة والسلامة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

طريق جدة - مكة

‏يذكر أن مشروع تنفيذ طريق جدة / مكة المكرمة المباشر يربط عدد من المحافظات والمراكز في طريقه، مثل محافظة الجموم ومركز حدة كما يربط عدد من التقاطعات الحيوية ويخدم ضيوف الرحمن الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.
كما يخدم أهالي وزوّار منطقة مكة المكرمة، ويدعم الطريق الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويربط بين عدد من المدن والمحافظات.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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