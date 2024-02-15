توقعات بارتفاع الرواتب في المملكة 6% خلال 2024

كشف تقرير اقتصادي حديث عن توقعات بارتفاع الرواتب في المملكة بنسبة 6% خلال العام 2024، وذلك في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة. وأظهرت دراسة أجرتها شركة كوبر فيتش أن أكثر من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم زيادة رواتب موظفيها العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 60% من المستطلعين يتوقعون أيضاً زيادة عدد موظفيهم خلال 2024، بينما تستعد 29% من الشركات لتقليص حجم قوى العمل لديها. وبحسب التقرير، تخطط 78% من الشركات المشاركة لمنح مكافآت سنوية لموظفيها بناء على أدائها المالي لعام 2023، بينما لا تخطط 22% من الشركات لمنح مكافآت هذا العام. ومن بين الشركات التي ستدفع مكافآت، ستمنح 24% من الشركات موظفيها مكافأة تعادل راتب شهر واحد، بينما ستمنح 21% مكافأة تعادل راتب شهرين، و 18% تخطط لمنح مكافأة تعادل راتب ثلاثة أشهر.
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