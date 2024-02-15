الأمم المتحدة: إعمار غزة يتكلف 20 مليار دولار إذا توقفت الحرب الآن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 5:24 مساءً

أفاد ريتشارد كوزول رايت المسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم (الخميس)، أن حجم الأضرار في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن وأن إعمار غزة سيحتاج قيمة هذا المبلغ. وقال "رايت" خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف: "نتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً قيمة الإعمار إذا توقفت الحرب الآن"، وفقاً لـ"رويترز". وأوضح أن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وأن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة. وكان "أونكتاد" رجح في تقرير الشهر الماضي، أن يستغرق الأمر حتى الرمق الأخير في هذا القرن، وحتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه، الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.

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