شكرا لقرائتكم خبر عن حلول رقمية للمستفيدين.. "الدفاع المدني" يقدم خدمات إلكترونية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال) العديد من الخدمات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، وذلك ضمن حلولها الرقمية للمستفيدين من الأفراد والمستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها عبر بوابة "سلامة".

وتأتي خدمتا "تجديد رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني" و"نقل ملكية رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني"، لتمكن المستثمر من تجديد ونقل رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني المرتبط بها إلكترونيًا، بيسر وسهولة.

