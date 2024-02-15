انت الان تتابع الحوثيون يعلنون استهداف السفينة البريطانية لايكافيتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 6:42 مساءً

أعلن الحوثيون في اليمن اليوم (الخميس) استهداف السفينة البريطانية لايكافيتوس في خليج عدن. وذكر المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، أن عملية الاستهداف جرت بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر". وأشار أنهم "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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