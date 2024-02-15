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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة رئيس مجلس الشورى.. انطلاق أعمال المؤتمر البرلماني بالرباط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت في العاصمة المغربية اليوم، أعمال المؤتمر البرلماني (التعاون جنوب - جنوب، دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة)، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتنظم المؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يعقد في مجلس المستشارين المغربي وبمشاركة ممثلين لـ 40 دولة.
وناقش المؤتمر في جلساته 3 محاور رئيسة تضمنت تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا، وتحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة، وثلاثية التنمية المستدامة -الطاقة البيئية-.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر، عدداً من أعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي المجلس.
وتنظم المؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يعقد في مجلس المستشارين المغربي وبمشاركة ممثلين لـ 40 دولة.
المؤتمر البرلمانيأكد رئيس مجلس المستشارين رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، النعم ميارة، في كلمةً افتتح بها أعمال المؤتمر أن المؤتمر يحمل موضوعه دلالات كبيرة وتعبير عن العزم المشترك الراسخ على تفعيل التعاون جنوب - جنوب من خلال دور المجالس البرلمانية الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التضامنية والتكاملية وتحقيق والاندماج والتنمية المشتركة.
وناقش المؤتمر في جلساته 3 محاور رئيسة تضمنت تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا، وتحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة، وثلاثية التنمية المستدامة -الطاقة البيئية-.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر، عدداً من أعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي المجلس.